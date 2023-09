Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 130,60 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 16:08 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 130,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,74 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 129,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 129,79 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 3.216.418 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 139,16 USD erreichte der Titel am 19.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 6,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 36,19 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 146,14 USD angegeben.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,06 Prozent auf 74.604,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.685,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,68 USD im Jahr 2023 aus.

