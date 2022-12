Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Vormittag ins Minus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 82,19 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 82,19 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,19 EUR. Bisher wurden heute 367 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 39,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,92 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 0,33 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,43 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,06 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Alphabet A (ex Google) am 31.01.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

