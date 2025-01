Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 194,08 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 194,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 193,52 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 195,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 946.987 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 202,29 USD markierte der Titel am 22.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 4,23 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.03.2024 bei 130,67 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 214,71 USD angegeben.

Am 29.10.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alphabet A (ex Google) ein EPS von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 88,25 Mrd. USD – ein Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76,69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Alphabet A (ex Google) rechnen Experten am 03.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 8,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Quantencomputing-Boom: UBS sieht Marktpotenzial von bis zu 400 Milliarden US-Dollar bis 2030

'Golf von Amerika': Google will Namen in Karten anpassen - Alphabet-Aktie niedriger

Quanten-KI: Das enorme Potenzial von Quantencomputern und künstlicher Intelligenz