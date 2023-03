Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 16:08 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 101,12 USD. Bei 112,02 USD erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 101,03 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.239.182 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,75 USD erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 29,65 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,34 USD am 04.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2023 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,15 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Microsoft-Aktie sinkt: Kartellamt leitet Verfahren gegen Microsoft ein

Markt für KI-Lösungen wie ChatGPT boomt: Bank of America erwartet starkes Wachstum - Risikokapitalgeber bleiben skeptisch

Kryptowährungskauf per Chatbot-Fake: Betrüger machen sich ChatGPT zunutze