Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 157,30 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 157,30 USD nach oben. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 158,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 157,54 USD. Bisher wurden heute 2.496.008 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 31,63 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,53 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,494 USD, nach 0,600 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,67 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Am 24.04.2025 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,91 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,97 Mrd. USD – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 80,47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,54 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen

April 2025: Experten empfehlen Alphabet-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Hot Stocks heute: FED Nachlese - Apple vs. Google - Tech overview