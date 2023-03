Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Vormittag

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 09:15 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 93,98 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 93,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 93,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.788 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,90 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Mit einem Zuwachs von 28,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 129,63 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75.325,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

