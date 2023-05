Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 01:59 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 124,84 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 125,26 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 123,17 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 35.635.937 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei einem Wert von 126,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.05.2023). 1,27 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 33,24 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,40 USD je Aktie belaufen.

