Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Um 29.07.2022 16:22:00 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 112,90 EUR. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 113,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 41.348 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,13 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 18,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 575,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,36 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 69.685,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 61.880,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,24 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

QUALCOMM-Aktie fällt dennoch: Gewinn von QUALCOMM springt hoch

Alphabet-Aktie mit Gewinnen: Google-Mutter wächst - Gewinn geht zurück

Alphabet-Aktie tiefer: Russisches Kartellamt verhängt neue Strafe gegen Google