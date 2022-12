Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag ohne große Veränderung

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich um 12:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 81,34 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,49 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 81,03 EUR. Mit einem Wert von 81,03 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.438 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 39,80 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 81,03 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,38 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 4,72 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

