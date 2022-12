Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag gefragt

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 81,31 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 81,50 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 81,13 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 814 Stück gehandelt.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,76 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.12.2022 bei 81,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 0,33 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,43 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022. Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.092,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 65.118,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,72 USD je Aktie belaufen.

