Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:20 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 117,46 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 117,48 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 116,88 EUR. Bisher wurden via Tradegate 37.755 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,59 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 32,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,75 USD an.

Am 25.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,17 USD, nach 1,23 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent auf 69.787,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 25.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,40 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

