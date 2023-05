Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kursplus

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 123,85 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 123,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 122,69 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.292.129 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,71 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 130,75 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.787,00 USD – ein Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.07.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,40 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

