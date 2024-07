Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 171,78 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 171,78 USD. Kurzfristig markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 174,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,24 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.240.069 Stück gehandelt.

Am 11.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 10,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 120,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,02 Prozent.

Alphabet A (ex Google)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,360 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,71 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 1,45 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 84,64 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,60 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 13,46 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 22.10.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 7,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

