Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 109,56 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 109,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.049 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 18,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 95,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 14,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 575,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 26.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.685,00 USD – ein Plus von 12,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 61.880,00 USD erwirtschaftet hatte.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,22 USD in den Büchern stehen haben wird.

