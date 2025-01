Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagnachmittag behauptet

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 191,07 USD an der Tafel.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 191,07 USD. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 191,87 USD. Das Tagestief markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 190,64 USD. Bei 191,06 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 553.576 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,41 USD. Dieser Kurs wurde am 18.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 5,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2024 Kursverluste bis auf 130,67 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 31,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,386 USD. Im Vorjahr erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 212,00 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 29.10.2024 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 88,25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 76,69 Mrd. USD eingefahren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 04.02.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,02 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

