Altura Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
30.08.25 06:35 Uhr
Altura Energy stellte am 28.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,0 Prozent auf 0,0 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
