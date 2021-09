SpaceX: Beim ersten zivilen Weltraumflug gab es ein Problem mit der Weltraumtoilette

Aktien in diesem Artikel Tesla 666,80 EUR

-1,71% Charts

News

Analysen

• Mission Inspiration4: Vier Weltraumtouristen fliegen für drei Tage ins All• Toilette sollte einen Ausblick in den Weltraum bieten• Toilette wies während des Fluges technische Probleme auf

Erster Flug ins All für Weltraumtouristen

Am 15. September 2021 startete die Mission Inspiration4, bei der SpaceX, das Unternehmen des Tesla-Chef Elon Musk, vier zivile "Weltraumtouristen" in den Orbit beförderte. Drei Tage lang war die Besatzung, die aus vier Amateur-Astronauten bestand, im All. Damit ist das Team, bestehend aus dem Milliardär Jared Isaacman, der Arzthelferin Hayley Arceneaux, dem Luft- und Raumfahrtdateningenieur Chris Sembroski und der Geowissenschaftlerin Dr. Sian Proctor, das erste private und ausschließlich zivile Team, welches jemals die Erde umkreist hat. Um etwa 19 Uhr Ortszeit landete die Kapsel mit unversehrter Besatzung erfolgreich im Atlantik vor der Küste Floridas. Insgesamt war dies das dritte Mal, dass SpaceX Menschen in den Weltraum und wieder zurückgebracht hat.

Passagiere gingen von einem Ausblick ins Weltall von der Toilette aus

Da die Besatzung des Dragon-Raumschiffs nicht auf dem Weg zur ISS war, wurde die sonst übliche Andockstation durch eine Glaskuppel ersetzt. Weil die Toilette des Raumschiffes an der Decke angebracht werden sollte, konnte die Besatzung mit einem atemberaubenden Blick auf die Erde rechnen, während sie gerade die Toilette benutzt, wie space.com berichtet.

Die Toilette funktionierte während des Fluges nicht richtig

Wie es weiter hieß, wurde der Ausblick aus der Glaskuppel von einem Problem während des Weltraumfluges verhindert. Der Leiter der bemannten Raumfahrtprogramme bei SpaceX, Benji Reed, soll demnach gesagt haben: "Wir hatten ein paar Probleme, an denen wir gearbeitet haben, wir haben etwas am Abfallmanagementsystem gearbeitet, aber das wurde gut gelöst und die Crew war glücklich und gesund."

Welchen Grund die technischen Probleme der Weltraumtoilette hatten, wurde bisher noch nicht offengelegt, jedoch soll es sich um eine Anomalie des Sauggebläses gehandelt haben, welches für den Abtransport der Abfallprodukte zuständig ist. Die Luke zur Glaskuppel, die sich in der Nähe der Toilette befindet, musste aufgrund der technischen Probleme während der Benutzung der Toilette geschlossen werden. Deshalb blieb der exklusive Ausblick, beim Verrichten des Geschäfts, für die Besatzung leider aus.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kevork Djansezian/Getty Images, SpaceX