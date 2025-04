Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag stabil

Kursverlauf

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 190,20 USD.

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 190,20 USD an der Tafel. Die Amazon-Aktie legte bis auf 190,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 187,20 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,99 USD. Bisher wurden heute 1.645.311 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,50 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 151,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 255,29 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 06.02.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 187,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 169,96 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

