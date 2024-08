Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag in Grün

Kurs der Amazon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 189,99 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,6 Prozent auf 189,99 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 190,45 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 189,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.403.486 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. 5,90 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 37,71 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 218,50 USD.

Am 30.04.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127,36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 4,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

