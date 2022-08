Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 132,40 EUR

Der Amazon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 03.08.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 132,02 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 131,90 EUR. Mit einem Wert von 131,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.199 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,39 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 39,87 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 28.07.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 121.234,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 113.080,00 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,216 USD je Aktie belaufen.

