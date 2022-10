Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon steigt am Nachmittag stark

Aktien in diesem Artikel Amazon 122,86 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 122,94 EUR. Bei 123,22 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 119,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43.104 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 25,96 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 94,39 EUR ab. Mit Abgaben von 30,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 535,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 28.07.2022 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121.234,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 113.080,00 USD eingefahren.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,023 USD je Amazon-Aktie.

