Amazon Aktie News: Anleger schicken Amazon am Vormittag ins Plus

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 3.068,50 EUR zu. Die Amazon-Aktie legte bis auf 3.073,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3.068,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 105 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3.321,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,23 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.01.2022 bei 2.443,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 4.260,71 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,09 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 137,41 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 125,56 Milliarden USD.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 72,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

