Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 05.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 105,88 EUR zu. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 106,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54.288 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 36,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.05.2022 Kursverluste bis auf 94,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 2.227,44 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 116.444,00 USD umgesetzt, gegenüber 108.518,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 28.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,563 USD fest.

