Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon reagiert am Freitagnachmittag positiv

So bewegt sich Amazon

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 199,97 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 199,97 USD. Die Amazon-Aktie legte bis auf 200,55 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 198,50 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.126.682 Amazon-Aktien.

Bei 200,55 USD erreichte der Titel am 05.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,35 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 40,82 Prozent sinken.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,38 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.04.2024. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 143,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127,36 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,58 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Nach Allzeithoch der Amazon-Aktie: Jeff Bezos wirft wohl weitere Aktien auf den Markt

Online-Marktplatz: Amazon als neuer Konkurrent für Temu und SHEIN

Ehemalige Microsoft Deutschland-Chefin geht offenbar zu Google