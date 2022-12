Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Amazon 88,28 EUR

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,6 Prozent auf 88,51 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 87,85 EUR. Mit einem Wert von 89,57 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 127.528 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 157,45 EUR markierte der Titel am 08.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 43,79 Prozent Luft nach oben. Am 10.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 517,70 USD.

Amazon ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 127.101,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110.812,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,096 USD je Aktie ausweisen dürften.

