Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochvormittag mit Einbußen

Um 09:22 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3.013,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 3.013,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3.019,50 EUR. Bisher wurden heute 57 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3.321,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 10,22 Prozent wieder erreichen. Am 24.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2.443,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 18,90 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4.260,71 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.04.2022. In Sachen EPS wurden 27,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 14,09 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,56 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,41 Milliarden USD US-Dollar umgesetzt.

Experten terminieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz auf den 28.04.2022.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 72,60 USD im Jahr 2023 aus.

