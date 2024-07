Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Boden

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 199,79 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 199,79 USD. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 200,20 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.318.243 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2024 auf bis zu 201,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 217,63 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 30.04.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 143,31 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 127,36 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie in Rot: Amazon schafft 1.000 neue Stellen in Deutschland

Euphorie verflogen? Darum droht Anlegern ein schwieriger Börsen-Sommer

Juni 2024: Experten empfehlen Amazon-Aktie mehrheitlich zum Kauf