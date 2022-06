Amazon Aktie News: Amazon bricht am Freitagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 104,96 EUR

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 10.06.2022 16:22:00 Uhr um 6,8 Prozent auf 105,30 EUR ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 104,78 EUR ab. Bei 110,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 97.542 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 166,05 EUR markierte der Titel am 19.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3.473,89 USD aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 116.444,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 108.518,00 USD erwirtschaftet worden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,64 USD je Aktie belaufen.

