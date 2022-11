Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Amazon 87,00 EUR

Die Amazon-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 87,00 EUR. Die Amazon-Aktie legte bis auf 87,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 86,32 EUR nach. Bei 86,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 59.353 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 521,70 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110.812,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,098 USD je Amazon-Aktie.

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com