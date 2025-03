Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 195,39 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:49 Uhr 0,4 Prozent. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 200,10 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 194,05 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.238.738 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 24,12 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,86 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 06.02.2025. In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 1,03 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 187,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 169,96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 24.04.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,35 USD je Aktie belaufen.

