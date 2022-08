Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 138,48 EUR

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 138,74 EUR zu. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 139,40 EUR. Bei 139,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.011 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 16,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (94,39 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 46,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 535,00 USD.

Am 28.07.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 0,142 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

