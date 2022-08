Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Amazon 137,60 EUR

Die Amazon-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 137,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 137,80 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 137,00 EUR ein. Bei 137,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 7.909 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 45,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Amazon gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121.234,00 USD im Vergleich zu 113.080,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,141 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

