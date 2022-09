Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Amazon 133,62 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,9 Prozent auf 134,02 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 134,08 EUR. Bei 132,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.185 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Abschläge von 41,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 121.234,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.080,00 USD umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 0,088 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

