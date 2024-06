Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Donnerstagnachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 186,58 USD.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 186,58 USD nach. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 185,25 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 186,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.048.452 Amazon-Aktien.

Am 10.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 191,69 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 2,74 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 118,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 57,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 210,75 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 143,31 Mrd. USD – ein Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,57 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Von Buffett verkauft: Diese Aktien warf Berkshire in den letzten zwölf Monaten auf den Markt

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter