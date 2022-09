Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 135,06 EUR

0,79% Charts

News

Analysen

Im XETRA-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 12:22 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amazon-Aktie bei 135,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 134,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.473 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,02 Prozent. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 42,45 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 113.080,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,071 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Fire TV, Kindle, Echo & Co: So lange erhalten Amazon-Geräte Updates

Signify-Aktie in Grün: CVS Health übernimmt Signify Health in Milliardendeal - CVS-Aktie steigt

Amazon-Aktie: So wählt Amazon die Champions-League-Spiele aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com