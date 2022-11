Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verliert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 95,14 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 95,09 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 94,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 131.564 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 42,73 Prozent zulegen. Am 10.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 86,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 521,70 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.10.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.101,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Verlust von -0,100 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com