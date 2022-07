Amazon Aktie News: Amazon zeigt sich am Vormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 110,46 EUR

Um 15.07.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 110,32 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 110,76 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,76 EUR. Zuletzt wechselten 2.952 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 33,56 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 16,88 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.227,44 USD.

Am 28.04.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 28.07.2022 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,519 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

