Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon büßt am Donnerstagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 222,95 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 222,95 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 222,69 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 224,36 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 895.078 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 17.12.2024 markierte das Papier bei 233,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,76 Prozent.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 244,86 USD.

Am 31.10.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,96 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 158,88 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,08 Mrd. USD umgesetzt.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 30.01.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Amazon-Aktie.

