Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Amazon am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 187,25 USD zu. Bei 188,76 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.207.627 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 201,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,45 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 118,35 USD am 27.10.2023. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 58,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 221,43 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 147,98 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134,38 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

