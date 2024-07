Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 187,28 USD.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 187,28 USD nach. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 187,26 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 189,40 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.507.187 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 6,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,35 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 217,63 USD angegeben.

Amazon gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 143,31 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Amazon am 25.07.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,57 USD je Aktie belaufen.

