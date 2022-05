Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.049,00 EUR

Um 19.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2.068,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 2.002,50 EUR. Bei 2.036,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 9.510 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3.321,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 37,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 1.968,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,06 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 3.866,11 USD.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -7,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 15,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 54,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

