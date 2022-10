Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel Amazon 119,24 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 119,40 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 116,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.026 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 534,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.07.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 121.234,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 113.080,00 USD eingefahren.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 26.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,028 USD fest.

