Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 228,94 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 228,94 USD. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 230,99 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,96 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.584.061 Amazon-Aktien.

Bei 233,00 USD erreichte der Titel am 17.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (151,61 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 244,86 USD.

Amazon ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 USD je Aktie in den Büchern standen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 158,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 143,08 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 30.01.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

