Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag im Minus

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 201,13 USD.

Das Papier von Amazon gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 201,13 USD abwärts. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 200,07 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 201,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.495.230 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 20,57 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 151,61 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 24,62 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 234,14 USD für die Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 01.05.2025. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,00 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,62 Prozent auf 155,67 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,31 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Amazon am 31.07.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,19 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

NVIDIA-Aktie vor dem Höhenflug? Hedgefonds-Legende Dan Benton sieht starkes Potenzial

Hedgefonds wirft Tesla-Aktien aus dem Depot - die Zukäufe

Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amazon-Investment von vor einem Jahr verdient