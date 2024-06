Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 186,65 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 186,65 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 188,20 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,81 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.861.478 Stück gehandelt.

Am 10.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 2,70 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,75 USD.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 143,31 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 127,36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 4,57 USD je Aktie aus.

