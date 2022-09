Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 124,02 EUR

1,21% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 123,26 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 122,48 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 28.697 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 30,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 535,00 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.07.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 121.234,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.080,00 USD umgesetzt.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,071 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Vorbild für Deutschland? Wie Schweden seine Bürger zwingt, für die Rente in Aktien zu investieren

Burggraben-Aktien im Check: So können sich Anleger absichern

Jim Cramer überzeugt: Wir haben die Tiefststände bereits erreicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com