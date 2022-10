Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,88 EUR

Die Amazon-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 117,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 116,44 EUR ein. Bei 117,32 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.233 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 532,50 USD.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 121.234,00 USD gegenüber 113.080,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 27.10.2022 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,029 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

