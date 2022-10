Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,84 EUR

0,25% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 118,62 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 116,38 EUR aus. Bei 117,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.501 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 28,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.05.2022 (94,39 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 532,50 USD.

Amazon ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 121.234,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 113.080,00 USD umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Amazon die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,029 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie fester: Amazon geht mit Klage gegen gefälschte Bewertungen vor

Beim Streamen von Musik, Filmen und Serien Energie sparen - so geht´s

Alphabet-Aktie tiefer: Robotaxi-Dienst in Los Angeles von Google-Schwesterfirma angekündigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: pianodiaphragm / Shutterstock.com