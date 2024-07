Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 184,26 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 184,26 USD zu. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 185,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 184,99 USD. Zuletzt wechselten 1.499.373 Amazon-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,20 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Gewinne von 9,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 118,35 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 217,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 30.04.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 143,31 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 127,36 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 24.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 4,57 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

