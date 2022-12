Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Vormittag positiv

Aktien in diesem Artikel Amazon 81,88 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 82,37 EUR. Bei 82,40 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.403 Stück gehandelt.

Bei 154,75 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,77 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,01 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 4,25 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 516,20 USD.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,31 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.101,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD in den Büchern standen.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,107 USD ausweisen wird.

